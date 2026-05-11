Travis Japan宮近海斗、中村海人、吉澤閑也がアメリカを堪能！「モアブまでいっちゃっていいですか？」「賛成！」

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Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着したトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、ディズニープラスにて独占配信中。本作より、Team A（宮近海斗＝Chaka、中村海人＝Umi、吉澤閑也＝Shizu）がアメリカの大自然とカルチャーを堪能する姿を捉えた特別映像＜Team A編＞が解禁された。

■キャンピングカーでは予想もしなかった事件が発生!?

本番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2Teamに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。

今回解禁されたのは、グループ内でもインドア派ともいわれるTeam A（Chaka、Umi、吉澤閑也＝Shizu）の3人が、旅のお供であるキャンピングカーに乗り込み、アメリカの大自然を堪能したり、現地の雑貨を見て回ったりする様子を捉えた特別映像。

「なによりも楽しく、モアブまでいっちゃっていいですか？」（Chaka）、「賛成！」（一同）と、Travis Japanでおなじみの掛け声から始まるTeam Aのアメリカでの夏休み――。大きなキャンピングカーに心を踊る3人は、Noel（川島如恵留）が計画した、乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へと出発することとなる。

長年苦楽を共にしてきた3人は、キャンプのために買い出しへ繰り出すと、「留学した初日とか思い出すね」（Chaka）とロサンゼルスでの武者修行を始めたころの初々しい気持ちを思い出す。しかし、キャンピングカーでは、まさか予想もしなかった事件が発生!? 飲み物の缶などが床にぶちまけられた場面も登場。

さらには、バスケットコートや、プールで童心に帰って無邪気に遊ぶ3人の姿。買ってきた食材を豪快に調理し、頬張るシーンに加え、メンバーのためにお土産を選ぶShizuや、マシュマロの焼き加減に物申す（!?）Umi、「アメリカを手にしました！」と、広大な大自然を堪能し、思わず駆け出していくChakaなど、このアメリカ旅でしか見られない3人の表情が垣間見られる。

果たして、トラブルに巻き込まれながらも、旅をスタートしたTeam A（Chaka、Umi、Shizu）の3人は、この夏休みでどんなことを感じ、どんな成長を見せてくれるのか。彼らにとっての“ターニングポイント”となる、このアメリカ旅に注目だ。

■番組情報

Disney+『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』

ディズニープラスにて独占配信中

(C) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

■関連リンク

ディズニープラス 公式サイト

https://www.disneyplus.com/ja-jp

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/