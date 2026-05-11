　11日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は247枚だった。うちコールの出来高が141枚と、プットの106枚を上回った。コールの出来高トップは7万円の45枚（10円安1260円）。プットの出来高トップは6万1500円の30枚（3095円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　 -40　　 370　　75000　
　　45　　 -10　　1260　　70000　
　　 5　　 -80　　1780　　67000　
　　40　　　　　　2510　　66000　
　　 5　　　　　　2460　　65375　
　　 5　　　　　　2775　　64625　
　　 5　　　　　　2830　　64500　
　　 5　　　　　　3020　　64125　
　　 5　　　　　　3060　　64000　
　　 5　　　　　　3120　　63875　
　　 5　　　　　　3180　　63750　
　　 5　　　　　　3240　　63625　
　　10　　　　　　3200　　63375　
　　　　　　　　　　　　　63000　　3775 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　62750　　3655 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　62375　　3480 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　62000　　3250 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61875　　3125 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　61625　　3020 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　61500　　3095 　　　　　　　30　
　　　　　　　　　　　　　60500　　2595 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　60250　　2500 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　60125　　2570 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　60000　　2405 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 196 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　13 　　　-7　　　 5　

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