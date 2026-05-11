日経225オプション8月限（11日日中） 7万円コールが出来高最多45枚
11日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は247枚だった。うちコールの出来高が141枚と、プットの106枚を上回った。コールの出来高トップは7万円の45枚（10円安1260円）。プットの出来高トップは6万1500円の30枚（3095円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -40 370 75000
45 -10 1260 70000
5 -80 1780 67000
40 2510 66000
5 2460 65375
5 2775 64625
5 2830 64500
5 3020 64125
5 3060 64000
5 3120 63875
5 3180 63750
5 3240 63625
10 3200 63375
63000 3775 9
62750 3655 10
62375 3480 5
62000 3250 1
61875 3125 5
61625 3020 5
61500 3095 30
60500 2595 5
60250 2500 15
60125 2570 10
60000 2405 5
40000 196 1
20000 13 -7 5
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -40 370 75000
45 -10 1260 70000
5 -80 1780 67000
40 2510 66000
5 2460 65375
5 2775 64625
5 2830 64500
5 3020 64125
5 3060 64000
5 3120 63875
5 3180 63750
5 3240 63625
10 3200 63375
63000 3775 9
62750 3655 10
62375 3480 5
62000 3250 1
61875 3125 5
61625 3020 5
61500 3095 30
60500 2595 5
60250 2500 15
60125 2570 10
60000 2405 5
40000 196 1
20000 13 -7 5
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