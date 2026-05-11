ベリテ <9904> [東証Ｓ] が5月11日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の8.7億円→6.5億円(前の期は9.1億円)に25.0％下方修正し、減益率が4.6％減→28.4％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の6.8億円→4.6億円(前年同期は6.8億円)に32.1％減額し、減益率が横ばい→32.1％減に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期業績につきましては、店舗スタッフを積極的に追加配置したこと等の人的資本投資の効果により、売上高は当初予想を1,004百万円上回る見込みです。もっとも、営業利益、経常利益及び当期純利益については、人員増に伴う人件費の増加により売上増の効果が相殺され、それぞれ当初予想を214百万円、219百万円、205百万円下回る見込みです。適切な人員配置は、中長期的には店舗売上と収益性の改善に寄与するものと考えております。（注）本資料に記載しております業績予想等につきましては、現時点で得られました情報に基づき算定しております。実際の業績は、今後様々な要因により本資料の見通しとは異なる結果となる可能性があります。