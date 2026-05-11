素の表情と、その後の反応にファンが沸いた。元AKB48の岡部麟が5月8日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演。気付かぬうちにアップで映し出され、「おー、私だ！」と驚く場面があった。

【映像】自分の横顔に驚く岡部麟

番組中盤、進行役が「では、べりんちゃん。かわいいCM振り、お願いします」とリクエストした。ここで岡部は「いやー、今のレースをハズしたの、悔しかったね」とひと言。「まぁまぁ、そんな落ち込まないで。そんな時は、明後日（5月10日）から赤レンガ倉庫で始まる舞台『十角館の殺人』を見に行こう。CMどうぞ」と述べ、「いや、番宣じゃねぇかよ！」とMCを務める安田大サーカス・クロちゃんの笑いを誘った。

続くCM明け、カメラが真剣にボートレース予想中の岡部をロックオン。ほどなくしてモニターを見た岡部は、「おー、私だ！」と目を丸くした。これに共演者たちが「かわいい！」「『私だ！』ってなんですか？」「気付かなかったんですか？」などと大ウケすると、「私が映っててビックリした」と発言。クロちゃんが「必死に（予想を）考えてるんですから、今」とフォローを入れた中、ファンからも「素敵な横顔」「かーわーいーいー」「今日はいつもより笑顔映えてる」「岡部麟ちゃんはかわいいなか」といったコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）