5月9日放送の『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』ドラフト会議で、視聴者が最も熱狂する瞬間が訪れた。オープンドラフト1巡目、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）の指名において、北海道・東北バルペックス、北関東ブリッツァーズ、中部トライキングス、ノース・トラッズ神戸、九州サザンフェニックスの5チームが重複。ABEMAトーナメント史上、最大級となる争奪戦に発展した。

【映像】監督陣がズラリと並んだ実際の様子

本大会は『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』の遺伝子を引き継ぐ新シリーズ。全国を6地域8チームに分け、計40名の棋士が戦う。各監督は、所属地域から2名を選ぶ「地域ドラフト」と、タイトルホルダーらを含む全棋士から選ぶ「オープンドラフト」の2段階でチームを構成する。

抽選箱が用意されると、北海道・東北の屋敷伸之九段（54）、北関東の羽生善治九段（55）、中部の杉本昌隆八段（57）、神戸の谷川浩司十七世名人（64）、九州の深浦康市九段（54）という豪華絢爛な監督陣がステージ上に一列に並んだ。その光景はあまりに壮観で、実況の戸辺誠七段（39）は「これが見たかった！」。同じく実況席の藤森哲也六段（38）も「画面に収まりきらないですよ！なんですかこの並びは」と絶叫すると、視聴者からも「わくわくドキドキ」「多くて4だと思った」といったコメントが殺到した。

この“5人同時くじ引き”は、全チームにトップ棋士の指名権を与えたいという監督たちの合意（監督協定）が生んだ名場面。事前の予備抽選で引く順番を決めるだけでも時間がかかるという前代未聞の事態に、会場はこれまでにない熱気に包まれた。

封筒を手にし、一斉に開封する瞬間の静寂は、まさに今大会を象徴する一幕となった。当たりを引いた羽生監督が笑顔を見せる横で、外れを引いた監督たちのリアクションも千差万別。「羽生さんめっちゃ嬉しそうで草」「あかん、ニヤニヤが止まらんw」「師匠（杉本八段）かわいそう、、、」とファンを熱狂させた史上最大の争奪戦は、5月下旬から始まる予選リーグをさらに熱くさせることは間違いない。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月下旬から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）