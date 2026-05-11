乃木坂46金川紗耶、ムード漂う部屋着カット 1st写真集先行カット第3弾公開【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/05/11】乃木坂46の4期生・金川紗耶が、6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第3弾が解禁された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、ノースリーブで素肌全開
先行カット第3弾として大人なムード漂う、部屋着カットを公開。チョコレートを嗜む横顔が、息を飲むほど美しい1枚。クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影された一コマ。リラックス感がありながら、どこか色気を感じさせるシャツを羽織った“やんちゃん”。指先の体温で溶けたチョコレートをペロっとする瞬間の写真となっている。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳乃木坂メンバー、ノースリーブで素肌全開
◆金川紗耶、先行カット第3弾公開
先行カット第3弾として大人なムード漂う、部屋着カットを公開。チョコレートを嗜む横顔が、息を飲むほど美しい1枚。クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影された一コマ。リラックス感がありながら、どこか色気を感じさせるシャツを羽織った“やんちゃん”。指先の体温で溶けたチョコレートをペロっとする瞬間の写真となっている。
◆金川紗耶、1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】