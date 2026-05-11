ゆきぽよ、母との幼少期ショットが話題「そっくりすぎる」「お母様も美人さん」【母の日】
【モデルプレス＝2026/05/11】タレントのゆきぽよが5月10日、自身のInstagramを更新。幼少期ショットを公開した。
【写真】29歳ギャル「幼い頃から可愛い」“そっくり”母顔出しの幼少期ショット
ゆきぽよは「Happy mother’s day」とつづり、母との幼少期の写真を投稿。ちょんまげヘアにあどけない表情のゆきぽよと、優しい微笑みを浮かべる母が並んだ仲睦まじい姿が収められている。
また、赤の着物を身にまとい母に抱っこされたショットなども披露している。
この投稿は「お母様も美人さん」「そっくりすぎる」「幼い頃から可愛い」「めちゃくちゃ面影ある」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル「幼い頃から可愛い」“そっくり”母顔出しの幼少期ショット
◆ゆきぽよ、母との幼少期ショット披露
ゆきぽよは「Happy mother’s day」とつづり、母との幼少期の写真を投稿。ちょんまげヘアにあどけない表情のゆきぽよと、優しい微笑みを浮かべる母が並んだ仲睦まじい姿が収められている。
また、赤の着物を身にまとい母に抱っこされたショットなども披露している。
◆ゆきぽよの投稿に「そっくりすぎる」と反響
この投稿は「お母様も美人さん」「そっくりすぎる」「幼い頃から可愛い」「めちゃくちゃ面影ある」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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