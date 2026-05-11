即カゴIN推奨！【THREEPPY】330円で買える「いま話題の新作コスメ」をレポ♡

SNSで話題の【THREEPPY（スリーピー）】新作コスメはもうチェックしましたか？ GirlsAwardとコラボした今回のラインナップは、“飾る宝石、纏う魔法”をテーマにした華やかなアイテムぞろい。今回は、1つでマルチに使える「リップ & チーク」を購入し、質感や発色をレポートします！

ジュエリーライクな見た目にも注目の、リップ & チーク

【THREEPPY】「TP リップ & チーク 01」\330（税込）

手軽な価格ながら、唇にも頬にも使えるマルチコスメ。さらに、“お守りコスメ”というテーマにも重なる、ジュエリーライクなパッケージは、持っているだけで気分を上げてくれそうです。ぷるっとした質感とツヤ感のある仕上がりが特徴で、カラーは今回ピックアップした「01 チェリー」と「02 フィグ」の2色展開です。

ぷるっと透ける、肌なじみのいいチェリーピンク

指に取ってみると、ジェリーのようにぷるっとしたテクスチャー。なめらかに広がり、薄くのばしてもほどよいツヤ感があります。見た目は「少し派手になるかな？」と思いましたが、実際にのせてみると意外にも肌なじみのいいピンク。肌の色を透かしながら、ほんのり甘さを感じる色づきで、さっと塗れば大人も使いやすい血色カラーに。重ねると、愛らしいチェリーピンクの印象が引き立ちます。

唇には、ぷるんと厚みのあるツヤを

リップとして使うときは、少し厚めに重ねるのもおすすめ。ジェリーのようなテクスチャーが唇にぴたっと密着し、ぷるんとしたツヤ感を演出してくれます。厚みは出るのに、重たさやベタつきは気になりにくい印象。保湿成分としてヒアルロン酸Naやスクワランも配合されており、唇が薄い膜で包まれているような使用感でした。

頬には、薄くなじませて自然な血色感を

チークとして使うときは、指先に少量を取り、薄くぽんぽんとのせるくらいがちょうどよさそうです。最初は「ツヤが強すぎるかな？」と思いましたが、頬になじませると意外にも自然な仕上がりに。血色感とツヤ感を一度に足せるので、リップとチークの色味をそろえたい日にも使いやすいと感じました。

顔全体をツヤツヤに仕上げるより、チークをのせる部分のツヤを主役にする方がバランスは取りやすそう。小鼻まわりやフェイスラインをパウダーで軽く整えると、頬のツヤがほどよく引き立ち、上品な印象に仕上がりました。

今回紹介した「リップ & チーク」は、見た目の華やかさだけでなく、使い方次第で大人も取り入れやすいと感じました。話題のアイテムなので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F