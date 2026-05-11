グラビアアイドルの天野ちよが11日、自身のインスタグラムを更新。見事な画力を披露した。



【写真】迫力ある男性像！しかし、目線はもう一方の「迫力」にも…

「バレンタインデーオフ会の時にジャンケン大会で勝利したイチローさんへの似顔絵プレゼント完成」とつづり、小ぶりのキャンバスに描いた男性のポートレートを公開。赤・黄・緑・黒が混ざるように重ねられ、肌も一色ではなく複数の色で構成したエネルギッシュなタッチとなっている。「遅くなってごめんね 写真じゃ分かりずらいけどゴールドとかパールだったり、色んなアクリル絵の具を使ってかいた!」と入魂の一作だ。



天野はプロフィルの趣味欄に「描画」と記しており、今回のプレゼント製作も「久しぶりの描画楽しかった」と趣味と実益を兼ねてゴキゲン。普段はグラドルとして「モデル」となる機会も多いが、今回は描き手としてHサイズのボディ並みの迫力ある筆使いを見せた。



絵心あふれる天野の作品に、ファンからは「マイパレット持ってる位だからかなり描くんだろうなとは思っていたけど、マジに凄いよ」「目元のキラキラしてる表現が素晴らしいです」「天野画伯 これはファンの方にとって宝物になりますね」「ちよさん絵上手いんだ」「センス抜群ですね!」と称賛の声が届いている。



（よろず～ニュース編集部）