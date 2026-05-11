11日にキックオフカンファレンスが開催。DAZNアンバサダーに就任した成田凌氏、桐谷美玲氏、さらにFIFAワールドカップ2026 DAZNドリームリーダーの内田篤人氏がゲストとして参加した

6月12日から7月20日まで開催される「FIFAワールドカップ2026」の、日本における全104試合の配信権を獲得したDAZNは、11日にキックオフカンファレンスを開催。全104試合を日本語実況と解説付きでライブ配信することを発表すると共に、公共性の観点から日本代表戦は全試合無料で配信。さらに、日本戦に加え、決勝・準決勝も無料配信する事を決定した。DAZN独占配信はグループステージ39試合。

DAZN Japan最高経営責任者CEOの笹本裕氏

DAZN Japan最高経営責任者CEOの笹本裕氏は、「コアファンからライトファンまで、日本中の多くの方々にワールドカップの熱狂をお届けしたい。DAZNをまだご利用いただけていない皆様にも、DAZNに触れていただく大きな機会になる。また、スポーツの価値を最大化する新しいビジネスモデルを構築していく、その1つのモデルケースと考えている」と説明。

さらに、「DAZNでしかできない視聴体験」として、「DAZNの目」をテーマに、視聴体験だけでなく、参加・応援体験を充実させる。具体的には「データテイメント配信」、「マルチアングルビュ」、「イマーシブビュー」の3つの機能を用意する。

「データテイメント配信」は、配信している試合の映像に、シュートの初速、選手の最高時速、パスやシュートの美しい軌道などを、リアルタイムで画面上に表示。この機能は、日本戦全試合を含む38試合で実施する。スタジオには解説・実況陣に加え、タレントやインフルエンサーを迎え、データとエンターテインメントが融合した新感覚のライブ配信を行なう。

「データテイメント配信」のイメージ。いま、ボールを持っている選手の」名前が表示されたり、シュートの初速、軌道などが表示される

「マルチアングルビュー※セレクト試合」は、メインアングルの他、各チームの選手にフォーカスしたり、ベンチの様子など4分割した画面で視聴するもの。ボールのないところでの駆け引きなど、DAZN独自の視点で試合を深く分析しながら試合が楽しめる。マルチアングルビューを実施するのは一部の試合で、「選手カメラ」の対象を事前投票で決定する。

「イマーシブビュー」は、ピッチをぐるっと囲む形で設置したカメラの映像を元に、様々な角度からプレーを見ることができる機能。ライブ配信ではなく、見逃し配信として全104試合のイマーシブビューを提供。通常の試合映像に近い配信だけでなく、鳥のようにピッチ全体を俯瞰する視点、好きな選手の目線になれるビューなどを1試合分を丸ごと、自由に楽しめるとのこと。このイマーシブビューは、専用ウェブサイト(fifawc2026immersivedazn.co)で提供予定。

様々な角度からプレーを見ることができる「イマーシブビュー」

笹本CEOは、これらの機能について、「DAZNの目で試合を観ると、違ったものが見えてくるようにしたい」と、狙いを語った。

こうした新機能だけでなく、関連番組の配信も充実。試合終了直後からの見逃し配信やハイライトを全試合網羅。矢部浩之氏をMCに迎えデイリーハイライトや、現地からの日本代表リポートなどを予定している。詳細は以下の通り。

【大会期間中の主なコンテンツ】

キックオフカンファレンスに成田凌氏、桐谷美玲氏、ORANGE RANGEら登壇

【ライブ配信】 全104試合 日本語実況・解説付きライブ配信日本代表戦全試合、決勝、準決勝、3位決定戦も無料配信決定、グループステージのDAZN独占配信は、イングランドの全試合を含む39試合 データテイメント配信「みんなでFIFAワールドカップ -DAZN PARTY LIVE-」日本戦全試合を含む毎日1試合以上、38試合で実施。データを可視化した試合映像を、ゲスト、解説陣とのウォッチパーティ形式でライブ配信【見逃し配信・ハイライト】 全104試合が対象ニーズに合わせ複数の長さのハイライトを配信、ショートハイライトは無料【デイリー番組】 「19時のFIFAワールドカップ -デイリーハイライト-」矢部浩之氏がナビゲーターに、毎日19時から熱い戦いのハイライトを配信 デイリー現地最新リポート(仮)安田理大氏が現地からの最新情報を毎日お届け(無料配信)【事前番組】 「11 QUESTIONS -森保監督にいまこそ聞きたい11の質問-」森保一監督とDAZNアンバサダーの成田凌氏、桐谷美玲氏が対談「104 FRAMES」椎名桔平氏、斎藤工氏、山中柔太朗氏(M!LK)ら豪華ゲストを迎え、過去の大会の熱狂を振り返るDAZNオリジナル番組「内田篤人のFIFA WORLD CUP TIME」『Football Time』を期間限定で特別リニューアル 「Mission 26」「World Cup Time」内の独占インタビュー企画 「FOOTBALL FREAKS -FIFA WORLD CUP 26-」全13回「Football Freaks」メンバー集結

キックオフカンファレンスには、DAZNアンバサダーに就任した成田凌氏、桐谷美玲氏、さらにFIFAワールドカップ2026 DAZNドリームリーダーの内田篤人氏がゲストとして参加。

成田凌氏

桐谷美玲氏

内田篤人氏

さらに、DAZNサッカーアンセムを描き下ろしたORANGE RANGEのメンバーも登壇した。

ORANGE RANGEのメンバーも登壇

成田氏は、「サッカーとORANGE RANGEを軸に幼少期を過ごしていたので、夢のようです」とDAZNアンバサダー就任の喜びを表現。「すべての方に、ワールドカップを楽しんでいただけるよう、一生懸命頑張りたい」と意気込みを語った。

桐谷氏は、「自分の子供がサッカーを始めたところなので、子供と一緒に、そしてお年寄りまで皆でワールドカップを盛り上げていけたら。また、皆さんそれぞれに、自分の“推し選手”を見つけて楽しんでいただけたらいいなと思っています」と、楽しみ方を提案した。

内田氏は、「初戦の相手はオランダ。スターもいて、良いチームだと思いますが、日本代表に選ばれる選手たちも、世界で戦っている人が多く、実力もついてきているので十分戦える。ワールドカップは4年に1度ですが、(日本の)選手たちは世界トップレベルの中で、日々プレーしている。その努力が、ワールドカップでも結果として現れて欲しいです」と」語った。

ORANGE RANGEのHIROKI氏は、書き下ろした楽曲について、「サポーターの皆さんが一つになれるような曲に仕上がったと思います。歌詞の中に“1000%”という、ちょっと数字的にはバカっぽいものが沢山でてくるのですが(笑)、勝敗の確率ではなく、“あきらめない心”として1000%という言葉を使った。あきらめたくない選手の声、応援するみんなの声を代弁したつもりです」と、楽曲に込めた想いを語った。

キックオフカンファレンスでは、前述の新機能“データテイメント配信”にちなんで、モロッコ代表ユセフ・エン＝ネシリ選手が、長身とジャンプ力を活かし、華麗なヘディングシュートを決める映像を紹介。頭でボールをとらえた高さは、2m78cmとのことで、実際のその高さの場所にボールを固定したオブジェも会場に用意。

あまりの高さに、成田氏らは「本当ですかこれ!?」と驚き、長身の成田氏が、ジャンプで2m78cmに挑戦する一幕も。

さらに、日本代表の初戦の相手、オランダの選手達の身長が高い事にちなみ、その高身長をイメージした4人がステージに登壇。桐谷氏やORANGE RANGEのメンバーが、その“高さ”と“圧”を実際に体験した。

内田氏は、イベントの最後に、「最近、サッカーのルール変更もあったが、そういたルールも含めて、DAZNならわかりやすいく見ていただける。普段サッカーを見ていない人も、見やすくサッカーを楽しんでいただけると思う。ワールドカップの期間を、多くの人が、サッカーに触れる期間にしていただきたい」と、語った。

なお、FIFAワールドカップ2026に向けて、期間限定年間プラン「DAZN SOCCER」や、キャンペーンも実施している。詳細は以下のとおり。

プラン名：DAZN SOCCER(ダゾーン サッカー)提供期間：2026年8月30日まで対象コンテンツ：DAZNで配信されるすべてのサッカーライブ配信、見逃し配信、ハイライト、関連オリジナル番組など通常料金：月々2,600円(年間総額 31,200円)※年間プラン・月々払いのみでの提供 特別キャンペーンキャンペーン期間内に加入すると、最初の3カ月間、月980円で利用可能(4カ月目以降は通常料金の月々2,600円/初年度年間総額 26,340円)キャンペーン期間：7月20日23:59まで対象者：新規加入者、および現在利用を停止(退会)していて再加入する利用者