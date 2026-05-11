◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）

今年３月に国枝栄厩舎の定年解散に伴い、新天地へ移ったシンハナーダ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父レイデオロ）。転厩初戦で昨年１２月の中日新聞杯（４着）以来、２度目の重賞に挑む。

前走の白富士Ｓ（１月、東京）は、序盤から折り合いを欠く場面があり、見せ場をつくれず７着に敗れた。馬体重はデビュー以来最高の４７８キロで、結果的に冬場の調整で重さが残っていた可能性も否定できない。

今回はレースの１か月以上前に帰厩し、入念な乗り込みが進められている。５月６日の１週前追い切りは、美浦・Ｗコースで３頭併せ。６ハロン８３秒６―１１秒７の上々の時計を出した。太田助手は「転厩初戦で普段の調整が難しいところがあると聞いていたので、時間をかけて丁寧にやってきました。まだ、改善していないが、確実に変化はしてきています」と手応えをつかんでいる。

重賞初挑戦の初戦の中日新聞杯で勝ち馬に０秒２差まで迫った。初コンビの杉原誠人騎手＝美浦・フリー＝を背に、初タイトルを目指す。