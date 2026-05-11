『風、薫る』りんは、相変わらず園部に心を開いてもらえず… 第32回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第32回（12日）の場面カットが公開されている。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…。りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れず…。
今回は、りん（見上愛）は、相変わらず園部（野添義弘）に心を開いてもらえず、外科医の今井（古川雄大）に、園部の様子を伝えるが、医師たちも取り合ってくれない。気落ちしたりんが中庭へ行くと、万作（飯尾和樹）がいて…。時を同じくして、シマケン（佐野晶哉）もある悩みを抱えていた。
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前回は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…。りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れず…。
今回は、りん（見上愛）は、相変わらず園部（野添義弘）に心を開いてもらえず、外科医の今井（古川雄大）に、園部の様子を伝えるが、医師たちも取り合ってくれない。気落ちしたりんが中庭へ行くと、万作（飯尾和樹）がいて…。時を同じくして、シマケン（佐野晶哉）もある悩みを抱えていた。