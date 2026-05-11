乃木坂46金川紗耶、色気を感じさせるチョコペロショット 1st写真集先行カット解禁
アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が6月30日に発売する1st写真集のタイトル『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第3弾が公開された。大人なムード漂う部屋着姿で、チョコレートを嗜む横顔が美しい1枚となっている。
【一覧】1st写真集の表紙全4種公開
今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影されたひとコマ。リラックス感がありながら、どこか色気を感じさせるシャツを羽織った“やんちゃん”。指先の体温で溶けたチョコレートをペロっとする瞬間をとらえた。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。
【一覧】1st写真集の表紙全4種公開
今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影されたひとコマ。リラックス感がありながら、どこか色気を感じさせるシャツを羽織った“やんちゃん”。指先の体温で溶けたチョコレートをペロっとする瞬間をとらえた。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。