アニソンの女王・水樹奈々（46）がカバー曲だけで構成するライブに初出演することが11日、分かった。

武部聡志氏が総合プロデュースをする公演「City Pop Live−encore−」で、6月4日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。

昭和の華やかな音楽シーンを彩ったシティーポップを現役シンガーが歌唱する公演で昨年11月に同所で初開催。中川晃教、森崎ウィン、荒井麻珠、福田未来が23曲を披露した。この時に武部氏は「70〜80年代の都会的なおしゃれでキラキラした音楽を若い人に歌い継いでほしい」「皆さんがもう1回見たいということなら、ボリューム2、3と開催したい」と話していた。今回はその“公約”の実現となる。

水樹は「今回『City Pop Libe−encore−』にゲスト出演させていただくことになりました。前回公演のセットリストを拝見し、好きな曲だらけで大興奮！どの曲を歌わせていただくのか、どんなコラボがあるのかワクワクしております。カバー曲だけで構成されたコンサートに出演させていただくのは初めてなので、とても緊張していますが、素晴らしいアーティストのみなさんとご一緒できることが楽しみです。みなさんぜひ遊びにいらしてくださいね」とコメントした。

今回は中川晃教、荒井麻珠、島太星、福田未来が出演する。