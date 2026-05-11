今季指揮官にクリスティアン・キヴを迎え、スクデットを手にしたインテル。今のセリエAではトップクラスの選手層を誇っており、各ポジションに実力者が揃っている。



しかし、3冠を達成した2009-10シーズンのインテルでプレイできる選手はいないのかもしれない。



そう語ったのは、当時インテルを指揮していたジョゼ・モウリーニョだ。伊『Gazzetta dello Sport』にて、モウリーニョは3冠チームのスタメンに入れる選手は誰もいないと語っている。





「キヴは優秀かつ幸運な人物だ。彼はインテルのプリマヴェーラから始め、パルマで素晴らしい成績を収めるという成長過程を歩んできた。今季は他にスクデットの有力候補がいなかったが、優勝は評価に値する」「インテルの選手たちは本当に好きだが、私のトレブルのチームには誰も入れないだろう。ラウタロ？ミリートの方が3倍は好きだ。ラウタロも好きだけどね。何だってミリートはトレブルを成し遂げた選手の1人なんだ。彼は私に最も多くのことを与えてくれた選手の1人だった」ミリートの他にもサミュエル・エトー、ウェズレイ・スナイデル、エステバン・カンビアッソ、ルシオ、ワルテル・サムエル、ジュリオ・セザール、絶対的リーダーのハビエル・サネッティなど、経験と実力の両方が揃う好チームだった。3冠という実績を考えれば当然ではあるが、現インテルの選手たちよりも当時の方が評価が上になるのは仕方がないか。