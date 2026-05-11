今季よりマッシミリアーノ・アッレグリが指揮官に復帰し、現在セリエAの4位につけるミラン。スクデット獲得とはならなかったが、ひとまず欧州カップ戦出場権を獲得できれば成功のシーズンと言えるだろうか。



ただ、来季へ的確な補強は必要だ。今季はベテランMFルカ・モドリッチ、MFアドリエン・ラビオの獲得はヒットしたが、近年のミランは補強の失敗が目立つ。



伊『Gazzetta dello Sport』がまとめているが、2022-23シーズンはクラブ・ブルージュから3750万ユーロを費やして獲得したFWチャールズ・デ・ケテラエルだ。現在所属するアタランタではまずまずの結果を残しているが、ミランでは全くの期待はずれだった。





シャルケから1280万ユーロで獲得したDFマリック・ティアウはその後3500万ユーロでニューカッスルへ売却しており、資金的にはプラスだった。しかしティアウがミランで見せていたパフォーマンスレベルには納得できないか。そして最大の失敗となったのがフリーで加えたFWディボック・オリギだ。ミランではまるで戦力にならず、高額なサラリーを負担するだけの日々が続いてしまった。2023年はMFタイアニ・ラインデルス、FWクリスティアン・プリシッチなど成功例もあるが、FWノア・オカフォー、DFフィリッポ・テラチアーノらはあまり印象的ではなかった。MFルーベン・ロフタス・チークも好調時のパフォーマンスレベルは高いが、怪我で稼働率は良いとは言えない。翌シーズンにはフェイエノールトからFWサンティアゴ・ヒメネスを3020万ユーロで獲得したが、これは今のところ失敗だ。目玉補強の1つではあったが、結果は出ていない。他にもDFエメルソン・ロイヤル、FWアルバロ・モラタ、FWジョアン・フェリックスらもフィットせず。最大の成功例はザルツブルクから1850万ユーロで加えたDFストラヒニャ・パヴロビッチで、アッレグリの指導でパヴロビッチは着実に成長している。昨夏もFWクリストファー・エンクンク（3600万ユーロ）、MFアルドン・ヤシャリ（3400万ユーロ）、DFペルビス・エストゥピニャン（1700万ユーロ）、冬に加えたFWニクラス・フュルクルクも結果は出ていない。近年は全体的に納得できる新戦力が少なく、来季へ市場での成功が絶対の条件になる。これ以上目利きの失敗は許されないが、今夏こそ効果的な動きができるだろうか。