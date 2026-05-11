バルセロナFWラッシュフォード、リーグ連覇かかるクラシコで衝撃ゴール！ 名手クルトワから決めた超絶FKを振り返る「シュートするつもりはなかった。でも……」
バルセロナはラ・リーガ第35節でレアル・マドリードと対戦し、2-0で勝利。2シーズン連続となるリーグ優勝を決めた。
引き分け以上でバルセロナの優勝が決まるこの試合で、最初にカンプノウを沸かせたのはマーカス・ラッシュフォードだった。9分バルセロナはペナルティエリア手前のゴールよりやや右寄りの位置でFKを獲得、キッカーはラッシュフォード。
ニアへ巻いて落とすシュートが予想されたが、ラッシュフォードはファーサイドへ強烈なシュートを放ったのだ。名手のクルトワも反応したが、完璧なコースに飛んだ速いシュートを止めることはできず、ボールはネットに突き刺さった。
「いや、シュートするつもりはなかったんだ。ボールを置いた時点でコースが見えていなかったし、決まる自信もなかったから、クロスを上げるつもりだった。でも周りのみんなに『打て』って言われて、少し気持ちも乗ってきたんだ。結果的にシュートを選んでよかったよ。いいゴールになったからね」（『SPORTbible』より）
リーグ連覇に大きく貢献したラッシュフォードは今シーズンここまで公式戦47試合で14ゴール14アシストを記録。リーグだけでも30試合で8ゴール9アシストと十分な数字を残している。
マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中のラッシュフォードが残留できるかどうかはここからの注目の的になるが、去就については「わからない。私は魔法使いではないけど、もし魔法使いだったら、ここに残るだろう。だから、様子を見よう」と話している。
ラッシュフォードのスーパーゴールに— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) May 10, 2026
大興奮の山中さん
解説の林陵平さんも
「これは柔太朗が持ってる！」と一言
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