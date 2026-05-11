「可愛い笑顔がよく見えるよ」アイドル活動も“両立”の女子ゴルファー、上目遣いのアップ写真公開で「超絶可愛い」

菅沼菜々がヘアカットした自身のアップ写真を公開した(C)産経新聞社

女子ゴルフの菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。ヘアカットした自身のアップ写真を公開し、反響を呼んでいる。

菅沼はインスタで「髪切った3センチ やっと美容院行けた4かげつぶり、、」と綴り、上目遣いの自撮りの写真を投稿している。

【写真】「可愛い！天使！」女子ゴルフ・菅沼菜々の上目遣いをチェック

これにはファンから「超絶可愛い」「めちゃくちゃ可愛い 髪色も似合ってます！」「可愛すぎて可愛い過ぎる」「気分転換出来たかな？可愛い笑顔がよく見えるよ」「気分一新してリフレッシュできましたね」「可愛い！天使！」と、続々とコメントが寄せられていた。

プロ9年目の菅沼は、アイドル活動もしながら、NTTドコモビジネス・レディース（4月30日〜5月3日）で今季初勝利。ツアー通算4勝目を飾っている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]