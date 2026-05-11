投資にハマるマックスむらい、株でケタ違いの含み益！持ち株紹介 株初めて4ヶ月でマイナス1700万円から大逆転
実業家で人気YouTuberのマックスむらいが11日、自身のXを更新。株を始めて4ヶ月で驚異の含み益になっていることを明かし、画像も投稿しながら持ち株についても瀬悦明した。
【画像】気になる！プラス3000万円の爆益 マックスむらいの保有株
Xでは「S&Pやオルカンが年間5〜10%成長って知ってる。個人投資家が個別株で年間20%以上出せれば超優秀って言われてるのも知ってる。私は生活費は最低限なんだけど、事業に結構お金を使う。2025年は9,000万、今年も3,000万使う予定。お金はたくさんほしい」と切り出しながら、「2026年1月13日に米国株始めて4ヶ月で含み損1,700万→含み益3,100万という私の投資を語りたい」と説明。
絶望的な含み損から驚異の含み益となり「4月中旬に含み損が解消されてから、いくつか銘柄を追加し私の最新ポートフォリオはこうなっている」と持ち株を紹介した。日本株を含めると、含み益が3193万3031円となっている。
■5月8日時点でのポートフォリオ
ロケットラボ（RKLB）
保有数量：3,303
平均取得単価：73.12
合計金額（円）：54,648,395円
損益（円）：＋16,260,929円
ASTスペースモバイル（ASTS）
保有数量：1,904
平均取得単価：87.15
合計金額（円）：22,415,970円
損益（円）：ー4,167,678円
インテュイティヴ マシーンズ A
保有数量：600
平均取得単価：24.04
合計金額（円）：2,726,714円
損益（円）：＋420,314円
レッドワイヤー
保有数量：800
平均取得単価：9.95
合計金額（円）：1,389,240円
損益（円）：＋115,640円
IonQ
保有数量：7,967
平均取得単価：35.03
合計金額（円）：61,539,329円
損益（円）：＋17,426,050円
シールエスキュー
保有数量：2,212
平均取得単価：2.69
合計金額（円）：1,013,229円
損益（円）：＋57,645円
【画像】気になる！プラス3000万円の爆益 マックスむらいの保有株
Xでは「S&Pやオルカンが年間5〜10%成長って知ってる。個人投資家が個別株で年間20%以上出せれば超優秀って言われてるのも知ってる。私は生活費は最低限なんだけど、事業に結構お金を使う。2025年は9,000万、今年も3,000万使う予定。お金はたくさんほしい」と切り出しながら、「2026年1月13日に米国株始めて4ヶ月で含み損1,700万→含み益3,100万という私の投資を語りたい」と説明。
■5月8日時点でのポートフォリオ
ロケットラボ（RKLB）
保有数量：3,303
平均取得単価：73.12
合計金額（円）：54,648,395円
損益（円）：＋16,260,929円
ASTスペースモバイル（ASTS）
保有数量：1,904
平均取得単価：87.15
合計金額（円）：22,415,970円
損益（円）：ー4,167,678円
インテュイティヴ マシーンズ A
保有数量：600
平均取得単価：24.04
合計金額（円）：2,726,714円
損益（円）：＋420,314円
レッドワイヤー
保有数量：800
平均取得単価：9.95
合計金額（円）：1,389,240円
損益（円）：＋115,640円
IonQ
保有数量：7,967
平均取得単価：35.03
合計金額（円）：61,539,329円
損益（円）：＋17,426,050円
シールエスキュー
保有数量：2,212
平均取得単価：2.69
合計金額（円）：1,013,229円
損益（円）：＋57,645円