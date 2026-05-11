しなこ、母顔出しの密着仲良しショット公開「微笑んだ顔がそっくり」「2人とも可愛すぎる」と反響【母の日】
【モデルプレス＝2026/05/11】クリエイターのしなこが5月10日、自身のInstagramを更新。母との2ショットを公開した。
【写真】30歳人気クリエイター「目元が似てる」母顔出しの密着ショット
同日、自身がプロデュースするスイーツセレクトショップ「Sweet XO」のPOP UPとライブを新潟で開催したしなこ。同ショップについて「ライブでも話したんだけど、実は＠sweetxo＿goodgrief を自分のお金で閉店させようかと迷った時期がありました…！」と明かし、「でも！！！こうして形を変えて進化して、営業を続けてきて 今回、初の新潟POPUPをこんなにも大盛況に終わらせられて、、！SweetXOがたくさんの方に愛されて私はめちゃくちゃ幸せです」とつづっている。
「そして、今日は母の日 ということでライブMC中に勝手ながらマミーへのラブレターを読ませて頂きました 笑（ちょっと恥ずかしいかった）」（※原文ママ）と報告し、母との写真を投稿。ライブ衣装に身を包みピースサインをするしなこと、パープルのTシャツを着用した母が密着した仲睦まじい姿が収められている。また、母と頬を寄せ合った仲良しショットやライブの裏側なども披露している。
この投稿は「2人とも可愛すぎる」「微笑んだ顔がそっくり」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「憧れの親子関係」「目元が似てる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「目元が似てる」母顔出しの密着ショット
◆しなこ、母との仲良し密着ショット披露
同日、自身がプロデュースするスイーツセレクトショップ「Sweet XO」のPOP UPとライブを新潟で開催したしなこ。同ショップについて「ライブでも話したんだけど、実は＠sweetxo＿goodgrief を自分のお金で閉店させようかと迷った時期がありました…！」と明かし、「でも！！！こうして形を変えて進化して、営業を続けてきて 今回、初の新潟POPUPをこんなにも大盛況に終わらせられて、、！SweetXOがたくさんの方に愛されて私はめちゃくちゃ幸せです」とつづっている。
◆しなこの投稿に「微笑んだ顔がそっくり」と反響
この投稿は「2人とも可愛すぎる」「微笑んだ顔がそっくり」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「憧れの親子関係」「目元が似てる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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