ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船から、乗客の下船が始まりました。愛知県は、世界各国から多くの人が集まるアジア大会を控えていますが、集団感染のおそれはないのでしょうか？対策は――。

クルーズ船での集団感染、そして死者もでている「ハンタウイルス」。

聞きなれないウイルス名ですが、感染症を専門とする医師によると毎年感染者が出ているものだといいます。

Q.ハンタウイルスは聞き慣れないので、新型コロナを思い出しますが、新型コロナのように急にでてきたものではない？

「ハンタウイルス自体は、数十年前から報告がありまして、日本でも40年ほど前を最後に報告が途絶えていますが、過去に発生したことがある疾患です。ネズミのふんにあるウイルスを人間が吸入することで感染を起こすことから、基本的にはネズミからヒトというかたちで、感染すると言われています」（慶應義塾大学医学部 感染症学教室 武藤義和 医師）

武藤医師によると、基本的にはネズミのふんを通してヒトに感染すると言います。

ただ、今回クルーズ船で確認された型は「アンデスウイルス」。

致死率は40%ほどで、ヒトからヒトへ感染も確認されていますが――

「新型コロナだとおおむね1人の患者さんから2人～3人ないし10人ぐらい感染することはありますが、アンデスウイルスに関しては、1人の患者であれば、極めて狭い環境で一緒にいない限りは、うつらないと言われていますし、うつしても1人ぐらいと言われています」（武藤医師）

集団感染のおそれは？

WHOもヒトからヒトの感染は「長時間の濃厚接触」があった場合に限定されることから「大規模な流行になるとは思わない」との見解を示しています。

「ハンタウイルスは10分～15分くらい同じ部屋にいたぐらいでは感染しなくて、同室で数時間一緒にいるなど、そういったケースのみ報告があると言われています」（武藤医師）

ただ、今年9月に愛知県で開かれる「アジア競技大会」では選手団の宿泊施設としてクルーズ船が使われ、のべ4000人ほどの選手らが宿泊する見込みです。

“感染力は弱い”とは言え、今回のような船内での集団感染が起きるおそれはないのでしょうか？

「ダイヤモンド・プリンセス号の時は、3800人ぐらいの方が乗っていた。今回のクルーズ船は南極に探検に行くような150人ぐらいしか乗れない小さい船。狭い環境にいたがゆえに、結果的にそういう中での集団発生が起きてしまったという認識。基本的な感染対策・感染の予防はきちんと守っていただくことが非常に大事」（武藤医師）

新型コロナの集団感染が起きた「ダイヤモンド・プリンセス」から6年余り。

多くの人が集まる国際大会だからこそ、冷静に、正しい情報に基づいた感染対策が求められます。