桐谷美玲、子どもがサッカーデビュー W杯観戦は家族と一緒に「正座して見てます」「一緒に楽しめる」
【モデルプレス＝2026/05/11】女優の桐谷美玲が10日、都内で開催された「FIFA ワールドカップ 2026 DAZN キックオフカンファレンス」に俳優の成田凌、元サッカー日本代表の内田篤人、アーティストのORANGE RANGE（RYO／HIROKI／YAMATO／NAOTO／YOH）とともに出席。サッカー観戦について語った。
【写真】桐谷美玲＆三浦翔平夫妻の豪華自宅
史上最強とも称される日本代表への思いを問われた大会のDAZNアンバサダーを務める成田は「内田さんもおっしゃっていましたけど、怪我人もいる中ですけど、日本は世界と戦える強さを持っているチームだと思うので。本当に期待しかないので、あとは信じて応援するだけだなと思っております」「期待してユニフォームも買いましたし、芯から応援する気持ちでおります」とエール。同じくDAZNアンバサダーを務める桐谷は「本当に期待しかないっていう感じなんですけど、選手の皆さんが大会でどんなプレーを見せてくれるのかっていうところも楽しみにしながら。全力で応援していきたいなと思っています。1000％で声を張り上げて応援します！」と笑顔で語った。
その後の代表質問で、サッカー観戦のスタイルを質問された成田は「みんなでワーッと楽しく見るというよりも、一人でじーっと見る派ですね。飲み物とかも飲まず、ただ見るっていう時間にしていますね。スタジアムに行くのもすごく好きですけど、ただ見ます。家で一人でじーっと見るのが好きです」と返答した。
桐谷は「家で家族と一緒に見ることが多いんですけど、ワールドカップとなると、正座して見てます（笑）。ユニフォームを着て正座して。自分の中でも精神統一をして試合に臨むみたいな気持ちでやってます。最初は真面目に正座して見ているんですけど、だんだん抑えられなくなってきて、立ち上がったり、いけーって声を張り上げたりしています」と明かしていた。また、会見中には「うちは子どもがサッカーを始めたので、ワールドカップは子どもと一緒に楽しめると思っていて。子どもからお年寄りまで、みんなでサッカーを盛り上げていけたらいいなと思っています」と子どもがサッカーをしていることを明かしていた。（modelpress編集部）
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◆成田凌＆桐谷美玲、日本代表へエール
史上最強とも称される日本代表への思いを問われた大会のDAZNアンバサダーを務める成田は「内田さんもおっしゃっていましたけど、怪我人もいる中ですけど、日本は世界と戦える強さを持っているチームだと思うので。本当に期待しかないので、あとは信じて応援するだけだなと思っております」「期待してユニフォームも買いましたし、芯から応援する気持ちでおります」とエール。同じくDAZNアンバサダーを務める桐谷は「本当に期待しかないっていう感じなんですけど、選手の皆さんが大会でどんなプレーを見せてくれるのかっていうところも楽しみにしながら。全力で応援していきたいなと思っています。1000％で声を張り上げて応援します！」と笑顔で語った。
◆桐谷美玲、サッカー観戦は「家族と」
その後の代表質問で、サッカー観戦のスタイルを質問された成田は「みんなでワーッと楽しく見るというよりも、一人でじーっと見る派ですね。飲み物とかも飲まず、ただ見るっていう時間にしていますね。スタジアムに行くのもすごく好きですけど、ただ見ます。家で一人でじーっと見るのが好きです」と返答した。
桐谷は「家で家族と一緒に見ることが多いんですけど、ワールドカップとなると、正座して見てます（笑）。ユニフォームを着て正座して。自分の中でも精神統一をして試合に臨むみたいな気持ちでやってます。最初は真面目に正座して見ているんですけど、だんだん抑えられなくなってきて、立ち上がったり、いけーって声を張り上げたりしています」と明かしていた。また、会見中には「うちは子どもがサッカーを始めたので、ワールドカップは子どもと一緒に楽しめると思っていて。子どもからお年寄りまで、みんなでサッカーを盛り上げていけたらいいなと思っています」と子どもがサッカーをしていることを明かしていた。（modelpress編集部）
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