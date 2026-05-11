peco、小2長男からの手作り母の日カード公開に反響「メッセージ泣ける」「配色のセンスがいい」
【モデルプレス＝2026/05/11】タレントのpecoが5月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子が学校で作ってきたプレゼントを公開し、話題となっている。
【写真】30歳ママタレ「めっちゃ絵が上手」小2長男手作りのメッセージ入りカード
pecoは「Happy Mother’s Day」「息子が学校で作ってきてくれたカードがかわいすぎて、そして書いてくれていた言葉“Thank you for making me safe！” に感動して涙が出た 」と記し、小学校2年生の長男との写真を投稿。ソファに座ってカードを広げる長男と、カードを驚いた表情で見る自身の2ショットを披露した。カードにはアルファベットでつづられたメッセージと、黄色いスマイルマークからピンクと紫のハートが顔を出している絵が描かれている。
pecoは「わたしをママにしてくれてありがとう」「自分のお母さんふくめ世界中のママ、いつもありがとう！毎日おつかれさま！スーパーヒーロー！」と、息子への感謝と世界中の母親たちへのエールで投稿を締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「めっちゃ絵が上手」「これ貰ったら嬉しいよね」「配色のセンスがいい」「素敵な親子」「メッセージ泣ける」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「めっちゃ絵が上手」小2長男手作りのメッセージ入りカード
◆peco、息子からの母の日カード公開
pecoは「Happy Mother’s Day」「息子が学校で作ってきてくれたカードがかわいすぎて、そして書いてくれていた言葉“Thank you for making me safe！” に感動して涙が出た 」と記し、小学校2年生の長男との写真を投稿。ソファに座ってカードを広げる長男と、カードを驚いた表情で見る自身の2ショットを披露した。カードにはアルファベットでつづられたメッセージと、黄色いスマイルマークからピンクと紫のハートが顔を出している絵が描かれている。
◆pecoの投稿に絶賛の声
この投稿に、ファンからは「めっちゃ絵が上手」「これ貰ったら嬉しいよね」「配色のセンスがいい」「素敵な親子」「メッセージ泣ける」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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