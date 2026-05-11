プロボクシング大橋ジムは11日、7月14日に東京・後楽園ホールで開催する「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 158」の対戦カードを発表。前東洋太平洋フェザー級王者で現WBAスーパーフェザー級5位の堤駿斗（26＝志成、8勝5KO）がノンタイトル同級10回戦で“Lemino初参戦”することが決まった。

相手は未定だが、元世界王者クラスの選手との対戦が濃厚。堤は「どんな相手でも判定ではなく、倒して勝ってインパクトのある勝ち方をしたい。今の4団体のチャンピオンにプレッシャーをかけられるような勝ち方をして“もう世界以外ないだろう”と言ってもらえるような内容をお見せしたい」と“世界前哨戦”での完勝を宣言した。

世界ユース選手権を日本人で初めて制したアマチュア13冠の堤は、昨年12月に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）らが出場したサウジアラビアでの興行でWBA同級正規王者ジェームス・ディケンズ（英国）に挑戦予定だったが、試合2週間前のスパーリングで右眼窩（がんか）底を骨折。初の世界挑戦は自身の負傷で無念の欠場となり「大きなチャンス逃して落ち込む時期もあった」と振り返る。

それでも翌週には同箇所を手術し、今年2月から復帰。同4月から実戦を再開し「パンチの見え方や目の動きは問題ない。スパーの感覚は今までと一緒」とうなずくと「実戦練習してボクシングのレベルアップに努めてきた。その成果を7月14日に見せて、可能性や期待をしてもらえるような試合をしたい」と力強く話した。

同門の大先輩、元世界4階級制覇王者の井岡一翔（37＝志成）は、5月2日の東京ドーム興行でWBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋）と対戦。0―3判定で敗れたが「（約）5万人の熱気や熱意を感じながら、先輩が試合したことは尊敬する。素晴らしい興行に携われたことはモチベーションになったし、自分ももっと頑張らないといけないと思った」と刺激を受けた様子。

試合前恒例の米国合宿は行わず、国内でのスパーリング中心の合宿で調整を予定。偉大な先輩に追いつくためにも世界王座奪取は通過点。年末の世界挑戦を見据え、再スタートを切る。