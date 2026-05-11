俳優の吉瀬美智子さんが5月10日の母の日に、自身のインスタグラムを更新。次女のワードセンス抜群な書道作品を披露しました。



【写真を見る】【 吉瀬美智子 】 次女9歳が初めての書道教室で「独特なワードセンス」作品を披露 「どうやらお腹が空いていたみたい」「ビャンビャン最高」



「次女9歳、初めての書道教室にて」「どうやらお腹が空いていたみたい」「独特なワードセンス、ビャンビャン最高」「Happy Mother's Day」と綴りました。







母の日にちなんで、「（ママ）だいすき」「母の日」などの作品に加え、「カレーうどん」「𰻞𰻞」といった独特なワードセンスの作品も含まれました。







「𰻞𰻞」は中国の名物麺、ビャンビャン麺に使われる漢字で、1文字で57画の非常に難しい漢字です。中国国内でも、複雑な漢字のため日常的にはほとんど使われていません。日本では「ビャンビャン麺」と表記されることが一般的ですが、次女は二文字で114画を書道で書き上げました。







この投稿に、「びゃんびゃん書けるの凄いですね！」「カレーうどん 秀逸です スパイス 効いとります」「将来が楽しみですね」と、コメントが寄せられました。







吉瀬さんは2010年に一般男性と結婚し、13年に長女、16年に次女を出産しました。21年には離婚を発表しています。

【担当：芸能情報ステーション】