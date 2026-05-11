自民党の情報通信戦略調査会で11日、SNSにおけるアスリートへの誹謗中傷に関するヒアリングが行われ、2024年パリ五輪・金メダリストである男子レスリングの文田健一郎選手と樋口黎選手が出席しました。

文田選手は、コロナ禍で行われた東京オリンピックの際に「出場を辞退しないのは非国民だ」などと自身がSNS上で誹謗中傷を受けたことを明かした上で、「アスリートの中には誹謗中傷に悩まされて、パフォーマンスが落ちる選手もいる」「誹謗中傷を受けるということは異常なこと、おかしいことということを社会全体で根付かせていきたい」と語りました。

樋口選手も、SNS上での誹謗中傷への対応として、情報開示請求などには時間と費用が多くかかってしまう現状に触れ、誹謗中傷に対する法整備の必要性を自民党側に訴えたということです。

また、アスリートのSNSの使用にあたっては、「応援してくださる方たちもいるし、誹謗中傷する方もいる。そこをうまくわきまえた上で、アスリート自身もコミュニケーションを取るツールに対してしっかり向き合っていかなければならない」と述べました。