キッチンを広く使いたいあなたへ！省スペースなのに大容量を実現した【パナソニック】冷蔵庫がAmazonで販売中！
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食材の鮮度とおいしさを守る！賢い機能満載の【パナソニック】冷蔵庫がAmazonで販売中！
「コンパクトBIG」で省スペース設置と大容量を両立。本体奥行65センチメートルでキッチンにすっきり収まる。大容量冷凍室は奥まで見えて取り出しやすく、深型ケースで整理しやすい。霜つき抑制冷凍で食品のおいしさをキープする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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高断熱うす壁構造により、設置スペースはコンパクトながら内容積を大きく確保している。キッチンにすっきりと収まり、省スペースと大容量を両立した設計だ。
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上段も深型ケースの大容量冷凍室は、食品を立てて収納でき、探しやすく使い忘れを防ぐ。さらに霜つき抑制冷凍で、冷凍食品のおいしさを長くキープする。
熱いまま急速冷凍やあら熱取り急速冷却で、作り置きや下味つけ食材の調理をサポートする。サクッと切れる微凍結（パーシャル）機能も搭載し、食材を長持ちさせる。
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7種類のセンサーとIoTひとセンサーが生活リズムに合わせて自動で節電をサポートする。野菜室はモイスチャーコントロールフィルターで湿度を適切に保ち、野菜の鮮度を長くキープする。
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