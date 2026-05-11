俳優の影山優佳のエッセイ集『影まで愛して』（マガジンハウス）が、7月30日に発売されます。



【写真】舞台「未来少年コナン」でラナを演じる影山優佳さん。コナン役は加藤清史郎さん

アイドルグループ卒業後、俳優として活躍する影山さんの初のエッセイ集。「本当の自分=影を伝えたい」という思いを込め、「ほめ言葉をそのまま素直に受け取れない自分」「自分に限界をつくり諦めてばかりの自分」 といった……「本当の影山優佳」を文章で明かしています。



巻末には購入者だけが楽しめる撮り下ろし写真による「袋とじ」ページなど、影山さんのビジュアルも存分に楽しめる一冊です。



影山さんは「25歳となった今年は芸能活動10周年の節目の年でもあります。どんな瞬間もそばで見守ってくださったファンの皆さま、そしてどこかの瞬間で私を見かけてくださった全ての皆さんへの感謝を伝えたい。この想いを図々しくもマガジンハウスさんに直談判させていただいたところ、こんなにも幸せな場所を用意してくださりました。私は本当に周りとご縁に恵まれていると感じる、10年と1秒1秒です。自分を知ってもらうことが苦手な私のほぼ全てが詰まっています。読み終えた後には私はもう跡形もなくなってしまうんじゃないかというくらいにはありのままで曝け出しております。みなさんを信じたい、想いを伝えたいと思えたのも、みなさんのおかげです。あれやこれや、アディショナルタイムの「袋とじ」の私まで、知り尽くしてもらえたら幸いです」とコメントしています。



【影山優佳さんプロフィール】

かげやま・ゆうか タレント。2001年5月8日生まれ、東京都出身。O 型。2016年5月8日「けやき坂46(現・日向坂46)オーディション」に合格しデビュー。多くのバラエティ・クイズ番組でも活躍、MENSA 会員になったことでも話題に。2022 FIFAワールドカップカタールでコメントや予想で注目を集めた。2023年7 月19日に卒業コンサートを開催し、グループを卒業した。現在はドラマや舞台など俳優業を中心に幅広く活動している。