工藤夕貴、母との“顔出し”2ショットに反響「お母さまお若い」「笑顔がいいなあ」 親子で旬のバラ鑑賞を楽しむ
俳優の工藤夕貴（55）が9日、自身のインスタグラムを更新。母との仲むつまじい“顔出し”2ショットを披露し、「お母さまお若い」「笑顔がいいなあ」などと反響を呼んでいる。
【動画】「お母さまお若い」「笑顔がいいなあ」母との“顔出し”2ショット披露の工藤夕貴
工藤は「大好きなバラの季節が今ここに。歩くだけで香りに包まれる幸せ。母も喜んでくれました」と、母とバラ園に出かけた様子を動画で紹介。
「昔アメリカに住んでいた時は育てやすい環境でバラにハマって、いっぱい育てていたなぁと少し思い出しました」と過去の思い出にも触れ、なつかしそうな様子だった。
コメント欄には「素敵ですね」「お母さま喜んでくれてよかったね。笑顔がいいなあ」「見事なバラで綺麗ですね」「お母様と愛犬と一緒にGWは過ぎちゃったけどまた楽しい土日を過ごしてください すごくかわいかったです」などと、さまざまな声が寄せられている。
【動画】「お母さまお若い」「笑顔がいいなあ」母との“顔出し”2ショット披露の工藤夕貴
工藤は「大好きなバラの季節が今ここに。歩くだけで香りに包まれる幸せ。母も喜んでくれました」と、母とバラ園に出かけた様子を動画で紹介。
「昔アメリカに住んでいた時は育てやすい環境でバラにハマって、いっぱい育てていたなぁと少し思い出しました」と過去の思い出にも触れ、なつかしそうな様子だった。
コメント欄には「素敵ですね」「お母さま喜んでくれてよかったね。笑顔がいいなあ」「見事なバラで綺麗ですね」「お母様と愛犬と一緒にGWは過ぎちゃったけどまた楽しい土日を過ごしてください すごくかわいかったです」などと、さまざまな声が寄せられている。