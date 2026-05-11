お笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（51）が11日までに自身のXを更新。相方・高橋茂雄（50）とお笑いタレントの中山功太（45）を巡る騒動について謝罪した。一方で、お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）がYouTubeチャンネルで告発した“嫌いな先輩芸人”については「若手時代に茂雄と尾形君との絡みはありません」と別人であると説明した。

中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演した際に「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発。不意に実名を告白する一幕もあったが、特殊音が流れて分からない形となっていた。この件がネット上で注目を集めた。

高橋は11日、Xを更新して「功太本人にも許可をもらって、僕からもお話しさせてください」とし、「まず、相方の八木さんが相手と親しいので、2人の間に入ってくれました。その後、僕も功太と直接電話ができてしっかり話すことができました」と、相方・八木を仲介し中山と連絡を取ったことを告白。「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪した。

この件について八木も自身Xを更新。「中山功太とは20年前、大阪の番組（なるとも）で一緒でしたその時に、相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があったんですが、攻撃するために故意的に言ってるつもりはなかったと思います。でも、それで功太が傷ついてしまったのだから、100%茂雄に責任があると思っています」「功太も、今回のことがこんな大ごとになると思ってなくて申し訳ないと、僕たちのことを心配してくれました。すごくすごく心が優しい才能ある後輩だと思っています」「茂雄とも話しました。たとえ自分にその気がなくても、言葉一つ行動一つで、相手が少しでも嫌な気持ちになったとしたらそれはお前に否がある。それに対して、本当にその通りだと、未熟だったと言っていました」と連投。

「応援してくださっている皆様、関係者の皆様、後輩の皆様にも、ご心配をおかけしてしまい申し訳ありません。今後はより一層、自身の言動に責任を持ち、誤解を招くことのないようコンビ共に努めてまいります。このたびは申し訳ありませんでした」と謝罪した。

一方で、ユーチューバー・カノックスターのYouTubeチャンネルで「パンサー」尾形が“大嫌いな先輩芸人”を告発したことが注目を集めているが、八木はXの投稿内で「世間を騒がせているパンサー尾形君の件なんですが、若手時代に茂雄との尾形君との絡みはありません」と、高橋とは別の人物だと説明した。