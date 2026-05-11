沖縄北部のテーマパーク「ＪＵＮＧＬＩＡ ＯＫＩＮＡＷＡ（ジャングリア沖縄）」を運営するジャパンエンターテイメント（名護市）は１１日、沖縄県民限定の特別１Ｄａｙチケットの販売を開始した。４月に導入された新アトラクションをスムーズに体験できる優先パスなどが付帯しており、地元ファンの利便性と満足度向上を図る。

今回の特別チケットは、通常の１Ｄａｙチケットの価格（大人６９３０円、子供４９５０円）はそのままに、２つの大きな特典が付く。一つ目は、４月２９日にオープンしたばかりの新ライドアトラクション「やんばるトルネード」を優先的に体験できる「プレミアムパス」（通常１８７０円）。もう一つは、施設内の「スパ ジャングリア」の割引チケット（大人１１００円引き、子供５５０円引き）だ。

これにより、大人の場合は通常合計価格より２９８０円、子供は２４２０円お得になる。販売期間は５月１１日から７月１２日までで、オフィシャルサイト、現地のチケットブースで購入可能。入場の際には、免許証や健康保険証など、県内在住を証明する書類の提示が必要となる。