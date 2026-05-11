MBCが加盟する、ラジオネットワークのJRNとテレビネットワークJNN。

系列の優れたアナウンサーを表彰する「アノンシスト賞」の全国審査が行われ、MBCの岩粼弘志アナウンサーが大賞にあたる「グランダプレミオ」を受賞しました。

アノンシスト賞は昨年度放送されたテレビ・ラジオの番組などから、優れたアナウンスを表彰します。

岩粼弘志アナウンサーが「ラジオ・フリートーク部門」で最優秀賞を受賞し、さらに大賞にあたる「グランダプレミオ」を受賞しました。

岩粼アナはラジオ番組「城山スズメ」の中で、息子の卒園式で親として感情が高ぶった様子を話しました。

(城山スズメOAから)「小脇にえんじ色の卒園証書をグッと挟んで180度ターンを決めて、今度は体の正面が見えるわけ。もうその時のターンがキレキレで、フィギュアスケートだったら演技構成点と技術点で加点しますみたいな素晴らしいステップシークエンス。金メダルです」

MBCのアナウンサーがグランダプレミオに選ばれるのは43年ぶりです。

審査員からは「自分もその場にいるかのような映像が浮かぶ上、共感を得る内容で話の構成が巧み」などと評価されました。表彰式は、来月25日にTBSで行われます。

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