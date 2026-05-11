交通渋滞緩和などのため、整備が進められている鹿児島東西・南北幹線道路。

整備促進を目指す期成会がきょう11日、鹿児島市で開かれました。

会には鹿児島市のほか経済団体などが参加しました。

鹿児島東西道路は鹿児島インターから甲南高校前付近までの3.4キロで整備が進められています。

地下トンネル区間の掘削は3年前から始まっており、残り36メートルとなっています。

その後、非常口や非常駐車帯の工事に取り掛かりますが、完成は未定です。

南北道路は構想から33年過ぎた今も、事業化されず

一方、鹿児島市の本港区から谷山港までの南北道路は構想から33年過ぎた今も、事業化されていません。

11日は、「東西道路の田上インターから甲南インターまでの早期整備」と「南北交通軸の交通渋滞対策に早急に取り組むこと」を重要事項として要望することを決めました。

（鹿児島市 下鶴隆央市長）「鹿児島市内の慢性的な渋滞緩和に繋がる、期待している道路。重要性について鹿児島の声を伝えて、国に向けて要望活動をしていきたい」

会では来月、国の関係機関や国会議員に対して、要望書を手渡すことにしています。

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