テクニカルポイント ユーロドル　ボリンジャーバンド2シグマ上限　1.1810台

1.1843　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1814　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1768　現値
1.1746　一目均衡表・雲（上限）
1.1739　21日移動平均
1.1726　一目均衡表・転換線
1.1725　10日移動平均
1.1710　100日移動平均
1.1683　200日移動平均
1.1677　一目均衡表・基準線
1.1664　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1608　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1570　一目均衡表・雲（下限）

一目均衡表雲上限を上回るなど、ユーロ高の流れ。この上1.1814ドルに控えるボリンジャーバンド2シグマ上限がターゲット。