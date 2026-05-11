テクニカルポイント ユーロドル ボリンジャーバンド2シグマ上限 1.1810台 テクニカルポイント ユーロドル ボリンジャーバンド2シグマ上限 1.1810台

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テクニカルポイント ユーロドル ボリンジャーバンド2シグマ上限 1.1810台



1.1843 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1814 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1768 現値

1.1746 一目均衡表・雲（上限）

1.1739 21日移動平均

1.1726 一目均衡表・転換線

1.1725 10日移動平均

1.1710 100日移動平均

1.1683 200日移動平均

1.1677 一目均衡表・基準線

1.1664 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1608 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1570 一目均衡表・雲（下限）



一目均衡表雲上限を上回るなど、ユーロ高の流れ。この上1.1814ドルに控えるボリンジャーバンド2シグマ上限がターゲット。

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