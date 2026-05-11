通貨オプション　ボラティリティー ドル円1週間8％台前半
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.35　5.81　7.25　6.55
1MO　7.54　5.67　6.46　6.42
3MO　7.73　5.71　6.69　6.65
6MO　8.08　5.96　7.10　7.04
9MO　8.18　6.14　7.38　7.24
1YR　8.28　6.38　7.63　7.41

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.71　8.69　6.54
1MO　6.98　8.58　6.57
3MO　7.40　8.76　6.68
6MO　7.87　9.17　6.96
9MO　8.20　9.34　7.16
1YR　8.39　9.50　7.32
東京時間16:18現在　参考値

介入による急激な動きへの警戒感も、目先の値幅が限定的でドル円の短期ボラは落ち着いた水準