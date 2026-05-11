通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間8％台前半
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USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.35 5.81 7.25 6.55
1MO 7.54 5.67 6.46 6.42
3MO 7.73 5.71 6.69 6.65
6MO 8.08 5.96 7.10 7.04
9MO 8.18 6.14 7.38 7.24
1YR 8.28 6.38 7.63 7.41
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.71 8.69 6.54
1MO 6.98 8.58 6.57
3MO 7.40 8.76 6.68
6MO 7.87 9.17 6.96
9MO 8.20 9.34 7.16
1YR 8.39 9.50 7.32
東京時間16:18現在 参考値
介入による急激な動きへの警戒感も、目先の値幅が限定的でドル円の短期ボラは落ち着いた水準
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3MO 7.73 5.71 6.69 6.65
6MO 8.08 5.96 7.10 7.04
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.20 9.34 7.16
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東京時間16:18現在 参考値
介入による急激な動きへの警戒感も、目先の値幅が限定的でドル円の短期ボラは落ち着いた水準