3日、モデルの平子理沙さんが自身のインスタグラムを更新。お気に入りのバックを身に着けた写真を公開しました。

【写真を見る】【平子理沙】抜群のスタイルを披露 念願のCHANELバックを手に入れ「ヘビロテしていま〜す」





平子さんは、大きなリボンのヘアアクセを頭に着け、ミニスカ姿の写真を複数枚投稿。袖元にギャザーが入った黒のジャケットを着用し、黒ブーツ姿でスタイル抜群の様子を披露しました。









さらに写真には、「ずっと欲しかったCHANEL 25 SMAL L ❤」の文言と共に、CHANELのバックも一緒に映っており、「ツヤ感のあるレザーとシルバーの金具がお気に入り」と、自身のお気に入りポイントも一緒に紹介。









続けて「ヘビロテしていま〜す」と記載していることからも、とてもお気に入りのバックであることが伺えます。









この投稿には「美魔女 綺麗すぎるやろ、、」「りちゃのCHANELブラックコーデ❤可愛い過ぎます」「ミニスカート、フリル、りぼん 本当にかわいいです」「ツヤツヤシルバーのバッグお揃いです」「りささんのように、いつまでも可愛い女性目指しますッ」など、称賛のコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】