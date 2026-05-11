開設７４周年記念「Ｇ１・全日本王座決定戦」が１５〜２０日に福岡県のボートレース芦屋で開催される。このＰＲのため、同場の公式ＹｏｕＴｕｂｅ『あしやんＴＶ』に出演するなどマルチに活動しているまりえーるさんが１１日、東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

前半２日間の１２Ｒはダブルドリームで、１号艇は初日がまりえーるさんイチ推しの西山貴浩（福岡）、２日目は池田浩二（愛知）。「西山選手のほかにも峰竜太選手（佐賀）、池田選手、白井英治選手（山口）にも注目しています」。顕著な功績などが認定された『ゴールデンレーサー』が、１月に行われた７３周年記念の９人から今回は２人増えて１１人に…ＳＧ・オールスター（２６〜３１日・浜名湖）に向けても見逃せないシリーズとなる。

売り上げ目標は７５億円に設定。節間はＳＨＯＷ−ＷＡ（１６日）、プリンセス天功（１７日）、花＊花（２０日）が来場し盛り上げに一役買う。また、まりえーるさんは『あしやんＴＶ』に開催６日間で全て出演するという。

「１月の記念は４日間の出演だったのですが、全７２レースの予想生配信に出るのは初めて。前日に１２レースを予想してから臨むのですが、すごく糖分が必要かも（笑）」と奮闘を誓う。最後に、舟券攻略へ注目エンジンも伝授してくれた。

「４３号機は初おろしで安河内将選手（佐賀）が乗った時から“鬼足”と評判。誰が引き当てるのか、気になります！」。超豪華メンバーによる攻防から目が離せない。