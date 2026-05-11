新エンブレム発表で号泣するサポーター続出…ボルフスブルクが原点回帰「信じられないほど感動的な瞬間だ」
ボルフスブルクは9日のバイエルン戦で新エンブレムを発表した。サポーターは涙を流しながら喜びを示している。
ホーム都市であるボルフスブルクの名は「狼の城」を意味している。クラブは設立当初のエンブレムで頭文字の「W」の上部に凹凸をつけて城にも見えるロゴを採用していたが、2002年からは凹凸を無くした緩やかな「W」のロゴを用いるエンブレムを使用していた。
もっとも過去のロゴは高い評価を集めており、復活を求める声も多かったという。そうしたなかでクラブは新エンブレムとして、過去のデザインに近い城壁をイメージした「W」のロゴを採用することを決定。ホーム戦の試合当日に発表されると、サポーターは抱き合ったり涙を流したりと大喜びで歓迎していた。
サポーター団体の代表はクラブを通じて「20年以上にわたって城壁の復活を求めて活動してきた。それはファン文化を最も象徴する要素であり、今日、クラブで恒久的に復活することになった。我々にとってこれは歴史的であり、信じられないほど感動的な瞬間だ」とコメントしている。
なお来季のユニフォームは生産の都合上、今季までのエンブレムを基本的に使用することになるという。新エンブレムは特別ユニフォームで採用し、2027-28シーズンから本格的にユニフォームでも使用するとしている。
ホーム都市であるボルフスブルクの名は「狼の城」を意味している。クラブは設立当初のエンブレムで頭文字の「W」の上部に凹凸をつけて城にも見えるロゴを採用していたが、2002年からは凹凸を無くした緩やかな「W」のロゴを用いるエンブレムを使用していた。
もっとも過去のロゴは高い評価を集めており、復活を求める声も多かったという。そうしたなかでクラブは新エンブレムとして、過去のデザインに近い城壁をイメージした「W」のロゴを採用することを決定。ホーム戦の試合当日に発表されると、サポーターは抱き合ったり涙を流したりと大喜びで歓迎していた。
なお来季のユニフォームは生産の都合上、今季までのエンブレムを基本的に使用することになるという。新エンブレムは特別ユニフォームで採用し、2027-28シーズンから本格的にユニフォームでも使用するとしている。
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