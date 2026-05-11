“ふくよか”目黒蓮との貴重な“親子”ショットを吉本実由が公開！丸メガネ×上下スウェットで吉本の肩に手を添える目黒に「めめの大きな手がメロい」「パパって呼ばれてるのも身長差も尊い」

【写真＆動画】目黒蓮＆吉本実由の“親子”ショット／目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』キャラクタービジュアル／坂本太郎（目黒蓮）×坂本花（吉本実由）のほっこり共演シーン

映画『SAKAMOTO DAYS』で目黒蓮（Snow Man）演じる坂本太郎の娘・花役を演じた吉本実由がInstagramを更新。目黒との2ショットを公開し、反響を集めている。

■特殊メイク姿の“パパ”坂本太郎ショット

公開されたのは、ふくよかな坂本太郎の特殊メイクを施した目黒と吉本が並んだオフショット。

目黒は銀髪に丸メガネ、上下グレーのスウェット姿で、吉本の肩に手を置いてピース。ツインテールにピンクのTシャツ、花柄スカートを合わせた吉本は目黒の大きなお腹に手を添え、寄り添いながら満面の笑顔を見せた。本当の親子のような微笑ましい空気感が伝わる1枚となっている。

吉本は投稿で「映画【SAKAMOTO DAYS】パパとのオフショット」と紹介し、「初めて太ってるパパを見た時は、かわいいって思いました。お腹は、もちもちでやわらかかったです！映画で細くなって戦ってるパパは、とてもかっこよくて大きいパパの雰囲気と全く違ったのでビックリしました どっちのパパも花は大好きです♡」とコメントしている。

SNSでは「なんてかわいいの」「素敵な親子」「お腹もちもちなんだ」「お腹柔らかそう」「めめの大きな手がメロい」「パパって呼ばれてるのも身長差も尊い」といった声が寄せられている。

■坂本太郎（目黒蓮）キャラクタービジュアル

■坂本太郎（目黒蓮）×坂本花（吉本実由）のほっこり共演シーン

Snow Man

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