ユナイテッド <2497> [東証Ｇ] が5月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は12.6億円の赤字(前の期は25.7億円の黒字)に転落したが、27年3月期はトントン～1億円となる見通しとなった。



同時に、今期の年間配当は前期比1円減の22円に減配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は2.8億円の赤字(前年同期は4.9億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-18.3％→-12.1％に急改善した。



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株探ニュース