　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

66905.77　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
66807.43　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
66187.52　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
63866.83　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
63699.91　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

62417.88　　★日経平均株価11日終値

62327.49　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
61113.48　　6日移動平均線
61003.26　　均衡表転換線(日足)
60926.23　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
60494.05　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92　　新値三本足陰転値
58467.46　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
57985.63　　25日移動平均線
57288.18　　13週移動平均線
56971.98　　均衡表基準線(日足)
56971.98　　均衡表転換線(週足)
55822.08　　75日移動平均線
55810.17　　均衡表基準線(週足)
55045.03　　ボリンジャー:-1σ(25日)
54945.67　　均衡表雲下限(日足)
54607.43　　26週移動平均線
54082.32　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53922.41　　均衡表雲上限(日足)
52104.43　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50876.45　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50747.39　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50083.98　　200日移動平均線
49163.83　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47670.59　　ボリンジャー:-3σ(13週)
46887.36　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46699.60　　均衡表雲上限(週足)
43027.33　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　88.31(前日81.95)
ST.Slow(9日)　　78.22(前日63.58)

ST.Fast(13週)　 92.34(前日93.61)
ST.Slow(13週)　 91.97(前日89.75)

［2026年5月11日］

株探ニュース