【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(11日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
66905.77 ボリンジャー:＋3σ(13週)
66807.43 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66187.52 ボリンジャー:＋3σ(26週)
63866.83 ボリンジャー:＋2σ(25日)
63699.91 ボリンジャー:＋2σ(13週)
62417.88 ★日経平均株価11日終値
62327.49 ボリンジャー:＋2σ(26週)
61113.48 6日移動平均線
61003.26 均衡表転換線(日足)
60926.23 ボリンジャー:＋1σ(25日)
60494.05 ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92 新値三本足陰転値
58467.46 ボリンジャー:＋1σ(26週)
57985.63 25日移動平均線
57288.18 13週移動平均線
56971.98 均衡表基準線(日足)
56971.98 均衡表転換線(週足)
55822.08 75日移動平均線
55810.17 均衡表基準線(週足)
55045.03 ボリンジャー:-1σ(25日)
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54607.43 26週移動平均線
54082.32 ボリンジャー:-1σ(13週)
53922.41 均衡表雲上限(日足)
52104.43 ボリンジャー:-2σ(25日)
50876.45 ボリンジャー:-2σ(13週)
50747.39 ボリンジャー:-1σ(26週)
50083.98 200日移動平均線
49163.83 ボリンジャー:-3σ(25日)
47670.59 ボリンジャー:-3σ(13週)
46887.36 ボリンジャー:-2σ(26週)
46699.60 均衡表雲上限(週足)
43027.33 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 88.31(前日81.95)
ST.Slow(9日) 78.22(前日63.58)
ST.Fast(13週) 92.34(前日93.61)
ST.Slow(13週) 91.97(前日89.75)
［2026年5月11日］
株探ニュース
66905.77 ボリンジャー:＋3σ(13週)
66807.43 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66187.52 ボリンジャー:＋3σ(26週)
63866.83 ボリンジャー:＋2σ(25日)
63699.91 ボリンジャー:＋2σ(13週)
62417.88 ★日経平均株価11日終値
62327.49 ボリンジャー:＋2σ(26週)
61113.48 6日移動平均線
61003.26 均衡表転換線(日足)
60926.23 ボリンジャー:＋1σ(25日)
60494.05 ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92 新値三本足陰転値
58467.46 ボリンジャー:＋1σ(26週)
57985.63 25日移動平均線
57288.18 13週移動平均線
56971.98 均衡表基準線(日足)
56971.98 均衡表転換線(週足)
55822.08 75日移動平均線
55810.17 均衡表基準線(週足)
55045.03 ボリンジャー:-1σ(25日)
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54607.43 26週移動平均線
54082.32 ボリンジャー:-1σ(13週)
53922.41 均衡表雲上限(日足)
52104.43 ボリンジャー:-2σ(25日)
50876.45 ボリンジャー:-2σ(13週)
50747.39 ボリンジャー:-1σ(26週)
50083.98 200日移動平均線
49163.83 ボリンジャー:-3σ(25日)
47670.59 ボリンジャー:-3σ(13週)
46887.36 ボリンジャー:-2σ(26週)
46699.60 均衡表雲上限(週足)
43027.33 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 88.31(前日81.95)
ST.Slow(9日) 78.22(前日63.58)
ST.Fast(13週) 92.34(前日93.61)
ST.Slow(13週) 91.97(前日89.75)
［2026年5月11日］
株探ニュース