三谷商事 <8066> [東証Ｓ] が5月11日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の324億円→363億円(前の期は336億円)に12.0％上方修正し、一転して8.0％増益を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の160億円→199億円(前年同期は182億円)に24.3％増額し、一転して9.3％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は、建設資材や石油製品、ゴンドラの需要の減少が想定よりも落ち込まなかったこと、持分法による投資利益が想定よりも増益となったこと、為替差益が発生したことなどから、前回公表値を上回る見込みであります。