世界卓球団体戦

卓球の世界選手権団体戦は10日、英国・ロンドンで女子決勝が行われ、チーム世界ランク2位の日本は同1位の中国と対戦。3時間25分の大激戦の末に2-3で敗れ、6大会連続の銀メダルとなった。卓球王国を苦しめたのが第3試合に登場した世界ランク15位・橋本帆乃香。同7位の蒯曼に3-1で勝利した。カットマンの技術に称賛の声が上がった。

橋本が蝶のように美しく舞い、中国の強豪を翻弄した。カットマンスタイルでどんな打球にも柔らかく対応。様々な回転をかけて相手のミスを誘った。コートを軽快に動き回り、勝利の瞬間は万感の表情で拳を突き上げた。

優雅に編集した決着前後の映像をワールド・テーブルテニス（WTT）公式SNSが公開。「コートに蝶が舞うように美しいプレーだった」「彼女のカットはほんと素早い上に優雅」「すげー！」「ただ、ただ、美しい」「カットマンはかっこいい」「中国卓球の研究対象になったね！」「中国も今後は橋本選手に関して研究するでしょう」などと反響が集まった。

大会前から国際大会で中国選手を相手に勝利を重ねるなど、中国キラーの期待もかかる橋本。日本は敗れたものの、確かな存在感を放った。



（THE ANSWER編集部）