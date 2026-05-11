◆東京新大学野球春季リーグ戦第６週 第３日▽流通経大８―０共栄大（１１日・ＴＯＫＩＷＡスタジアム龍ケ崎）

２４年春以来４季ぶり６度目の優勝に王手をかけていた共栄大が流通経大に敗れた。優勝の行方は１６日からの最終週に持ち越しとなった。

先発の佐藤夏月（４年＝駒場学園）は両チーム無得点の４回、安打と四球で無死一、二塁のピンチを背負うと、投前のバントを一塁へ悪送球して先取点を献上。さらに無死二、三塁で左前適時打を浴びて降板となった。その後、中継ぎ陣も勢いを止められずこの回４点を奪われて主導権を握られると、５、９回にも２点ずつ奪われた。打線は相手先発の松田壮一郎（２年＝広島新庄）の前に６安打で完封された。９日の初戦に勝利し、優勝まであと１勝のところから、まさかの連敗で今季初めて勝ち点を落とした。

１６日からはリーグＶ、そして全日本大学野球選手権（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム）の出場権をかけて、東京国際大との最終戦に臨む。チーム初安打で唯一の長打となった左中間三塁打を放った、副主将の山谷和永（４年＝本庄第一）は、「自分の役割は１番打者として、盗塁とか色んな形でチャンスメイクすること。あと１勝で泣いた試合が去年もあったので、今年はあと１勝にこだわって、来週また戦いたい」と大一番に向けて意気込んだ。