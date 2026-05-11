イングランド、クロアチア、ブラジルとのグループステージに臨む

日本サッカー協会（JFA）は5月11日、クロアチア遠征（5月15日〜25日）に臨むU-15日本代表メンバー22人を発表した。

城和憲監督率いるチームは、現地で開催される「International U-15 tournament “Vlatko Markovi” 2026」に参戦する。

今回の遠征メンバーには、187センチの長身GK植田力翔（京都サンガF.C.U-15）や、DF切通武流（神村学園中）ら、体格に恵まれた逸材が名を連ねた。また、FC東京U-15深川からはFW安達一平とFW浅野海人の2人が選出されるなど、全国のJクラブアカデミーや街クラブから期待の若手が集結した。

U-15日本代表は5月15日に国内でトレーニングを行った後、羽田から出国。現地では20日にU-15イングランド代表、21日にU-15クロアチア代表、23日にU-15ブラジル代表との対戦を予定しており、24日には順位決定戦が行われる。世界トップレベルの強豪国を相手に、若き日本代表がどのような戦いを見せるか注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）