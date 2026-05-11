清宮克幸さん共同経営、伸びない玄米粉麺が特長！ 洞サウナ(DO SAUNA)＆絵空事Fビレッジ店

記事ポイント 北海道北広島市Fビレッジに、没入型サウナ「洞サウナ(DO SAUNA)」とグルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」が5月18日(月)にオープンしますサウナは白基調の幻想的な「雪洞 -Yukido-」(約80℃)と黒基調の重厚な「石洞 -Ishido-」(約90℃)の2種類を完備し、どちらもミュージックロウリュを採用しています5月18日〜31日の14日間限定で、対象店舗のレシート提示でトッピング無料などオープンキャンペーンを開催します 北海道北広島市Fビレッジに、没入型サウナ「洞サウナ(DO SAUNA)」とグルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」が5月18日(月)にオープンしますサウナは白基調の幻想的な「雪洞 -Yukido-」(約80℃)と黒基調の重厚な「石洞 -Ishido-」(約90℃)の2種類を完備し、どちらもミュージックロウリュを採用しています5月18日〜31日の14日間限定で、対象店舗のレシート提示でトッピング無料などオープンキャンペーンを開催します

北海道北広島市のFビレッジに、サウナと健康食が一度に楽しめる新施設が誕生します。

ファイターズOBの斎藤佑樹さんが代表取締役を務めるmybaseが手掛ける飲食商業施設「SUNNY TERRACE(サニーテラス)」の2階に、没入型サウナ「洞サウナ(DO SAUNA)」とグルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」が2026年5月18日(月)15時よりグランドオープンします。

洞サウナ(DO SAUNA)＆絵空事Fビレッジ店





施設名：洞サウナ(DO SAUNA)・絵空事 Fビレッジ店グランドオープン：2026年5月18日(月)15時〜所在地：北海道北広島市Fビレッジ8番地 SUNNY TERRACE 2F営業時間：サウナ 11:00〜21:00（最終入場20:00）／絵空事Fビレッジ店 11:00〜21:00（L.O. 20:30）定休日：不定休（年2回メンテナンス休館予定）支払方法：完全キャッシュレス（電子マネー・クレジット・QR決済対応）料金：大人2,300円／小人（中学生未満）1,000円／ラウンジのみ1,000円アクセス：JR北広島駅より徒歩約20分（球場連絡バスあり）／札幌市中心部より車で約30分／新千歳空港より車で約40分・シャトルバスあり公式サイト：do-sauna.com

「洞サウナ(DO SAUNA)」は、異なる個性を持つ2種類の洞窟型サウナ室と、100インチ大型モニターを備えたラウンジで構成される没入型サウナ施設です。

「絵空事Fビレッジ店」は清宮幸太郎選手の父・清宮克幸さんが共同経営するグルテンフリー玄米うどん専門店で、低GI・ミネラル豊富な玄米粉の麺が特長です。

サウナで身体を整え、そのまま2階フロアで体にやさしい一杯を味わえる動線が、この施設最大の魅力です。

グランドオープン日の5月18日は男女ともに利用可能で、試合日(Gameday)も男女利用に対応しています。

非試合日(Non-Gameday)は男性のみの利用となります。

サウナ料金にはフェイスタオル・バスタオル・歯ブラシ・カミソリ・ヘアブラシ・化粧品類がすべて含まれます。

没入型サウナ「洞サウナ(DO SAUNA)」の2室





白壁と曲線を描く木製2段ベンチで構成された「雪洞 -Yukido-」は、オーロラのような光と霧が充満する澄みの空間のドライサウナ(約80℃)です。

光・音・香りが鼓動と共鳴するミュージックロウリュを採用し、五感すべてで「ととのう」体験を提供します。





岩石積みの壁面と木製段状ベンチで構成された「石洞 -Ishido-」は、黒基調の重厚な深まりの空間のドライサウナ(約90℃)です。

オートロウリュを備え、薄暗い間接照明のなかで自分と深く向き合える設計になっています。

ラウンジには100インチ大型モニターを設置し、プロ野球中継やアート映像を観ながらととのう時間を過ごせます。

リクライニングチェア・Wi-Fi・充電設備も完備しています。

玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」のメニュー





黒陶器の丼に盛られた「豆乳坦々うどん」は、玄米粉で仕立てたグルテンフリーの太麺に濃厚な豆乳スープを合わせ、肉味噌・青梗菜・白髪ねぎをたっぷりとのせた一杯です。

麺は伸びにくい性質を持ち、低GIでミネラルを含む玄米粉ならではの食感が特長です。





「スペシャル肉うどん」は、薄切り牛肉を丼いっぱいに敷き詰め、中央に生卵黄、添えにレモンと白髪ねぎをあしらった豪快な構成です。

玄米粉麺の風味と牛肉の旨みが絡み合い、サウナ後の身体に染み渡る一杯に仕上がっています。

ファイターズの選手たちにも大絶賛されているメニューです。

オープンキャンペーン（5月18日〜31日）





5月18日(月)〜31日(日)の14日間限定で、対象店舗のレシートを持参して巡るスペシャルキャンペーンを開催します。

「洞サウナ(DO SAUNA)」または「絵空事Fビレッジ店」のレシートを持参すると、玄米うどんに鶏天トッピング1品が無料になるサービスを受けられます。

アンティーカ・回転ずし・スタバ・ARROWZ LABの計4店舗も対象となり、それぞれのレシートに応じた特典が用意されています。

サウナでしっかり汗を流した後、グルテンフリーの玄米うどんで身体の内側から整える--Fビレッジに新たに誕生したこの2施設は、心身のリセットを求める方にぴったりの場所です。

大人2,300円のサウナ料金にはタオル類・洗面用具・化粧品類がすべて含まれるため、手ぶらで立ち寄れる手軽さも魅力です。

洞サウナ(DO SAUNA)＆絵空事Fビレッジ店の紹介でした。

よくある質問

Q. 試合のない日(Non-Gameday)に女性はサウナを利用できますか。

A. Non-Gamedayは男性のみ利用可能です。

女性が利用できるのはGameday(試合日)のみで、その際は雪洞 -Yukido- が女性専用サウナとなります。

Q. サウナの料金にタオルや洗面用品は含まれますか。

A. 大人2,300円・小人1,000円のサウナ料金には、フェイスタオル・バスタオル・歯ブラシ・カミソリ・ヘアブラシ・化粧品類がすべて含まれます。

ラウンジのみの利用は1,000円です。

Q. 「絵空事Fビレッジ店」の玄米うどんはどのような方に向いていますか。

A. 玄米粉で仕立てたグルテンフリーの麺を使用しており、低GIでミネラルを含むため、グルテンが気になる方や食後の血糖値上昇を抑えたい方に向いています。

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