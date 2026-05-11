anoの楽曲「KILL LOVE」が、6月5日24時52分より放送の自身主演ドラマ『わたしの相殺日記』（テレビ東京系）の主題歌に起用された。

（関連：【映像あり】ano、自身主演ドラマ『わたしの相殺日記』主題歌になった楽曲「KILL LOVE」MV）

本ドラマは、ドラマ『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたり放送。地上波ドラマ単独初主演となるanoは、自己流の相殺術によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公 桜庭萌を演じる。

ドラマの主題歌に起用される「KILL LOVE」は、anoが2025年に書き下ろしたもの。複雑で愛おしい愛や、人生に迷いながらも、“ありのままの自分でいいんだ”という思いを感情的に表現した作品となっている。

＜ano コメント＞

今回演じさせていただいた桜庭萌は、とても人間的で自分にとって初めて演じるような役柄だったため、毎日が新鮮で濃厚な撮影の日々でした。脚本は読み込むほど面白く、普段自分が好まない時間を過ごした時、早めに家に帰り制作作業をしたり、寝る間を削ってでも好きなことをしたり挽回しようとする必死な姿にすごく重なりました。観てくださる方の日常に、少しでも残る作品になると嬉しいです。登場人物も引き込まれるキャラクター揃いなので、ぜひ楽しみにしていてください！

（文＝リアルサウンド編集部）