「森保監督は２大会目。今までとは全然違う」日本代表レジェンドが伝えた、北中米W杯で躍進できる根拠「“日常”を経験してますから」
５月11日に「FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス」が東京都内で開催された。
DAZNドリームリーダーを務める内田篤人氏が、DAZNアンバサダーの成田凌さんと桐谷美玲さんらと共に登壇。トークで会場を盛り上げたなか、５月15日にW杯メンバーを発表する森保ジャパン、そして前回のカタール大会に続いて指揮を執る森保一監督への期待を語った。
「少し怪我人が出てきている状況で、ドキドキしている方がいると思いますが、森保監督は２大会目になります。やっぱり下積みが今までとは全然違いますので、新たな選手も出てくると思いますし、僕は期待する気持ちの方が大きいです」
大事な初戦は、ビッグクラブで活躍するタレントを揃えるオランダと相まみえる。
「オランダは良いチームです。世界的に見てもスター選手がいますけれども、日本も世界と戦っていける実力がついてきていると思います。非常に楽しみなワールドカップになるんじゃないかなと思っています」
唯一無二であり、特別な緊張感のある大会に臨むにあたり、森保ジャパンは“日常”の面でも引けを取らない。38歳の日本代表レジェンドは進化を実感しているようだ。
「ワールドカップは４年に１度ですけども、日本代表の選手たちは世界のトップレベルで日常を経験してますから。非常にハイレベルなトレーニング、そして私生活の中でもプロフェッショナルな選手が非常に多いですから、そういった努力が結果として現れてくれると非常に嬉しいなと思います」
本気でW杯制覇を目指す第二次森保ジャパン。未だかつて見たことがない、最高の景色を目にできるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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DAZNドリームリーダーを務める内田篤人氏が、DAZNアンバサダーの成田凌さんと桐谷美玲さんらと共に登壇。トークで会場を盛り上げたなか、５月15日にW杯メンバーを発表する森保ジャパン、そして前回のカタール大会に続いて指揮を執る森保一監督への期待を語った。
「少し怪我人が出てきている状況で、ドキドキしている方がいると思いますが、森保監督は２大会目になります。やっぱり下積みが今までとは全然違いますので、新たな選手も出てくると思いますし、僕は期待する気持ちの方が大きいです」
「オランダは良いチームです。世界的に見てもスター選手がいますけれども、日本も世界と戦っていける実力がついてきていると思います。非常に楽しみなワールドカップになるんじゃないかなと思っています」
唯一無二であり、特別な緊張感のある大会に臨むにあたり、森保ジャパンは“日常”の面でも引けを取らない。38歳の日本代表レジェンドは進化を実感しているようだ。
「ワールドカップは４年に１度ですけども、日本代表の選手たちは世界のトップレベルで日常を経験してますから。非常にハイレベルなトレーニング、そして私生活の中でもプロフェッショナルな選手が非常に多いですから、そういった努力が結果として現れてくれると非常に嬉しいなと思います」
本気でW杯制覇を目指す第二次森保ジャパン。未だかつて見たことがない、最高の景色を目にできるか。
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