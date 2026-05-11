「森保監督は２大会目。今までとは全然違う」日本代表レジェンドが伝えた、北中米W杯で躍進できる根拠「“日常”を経験してますから」

「森保監督は２大会目。今までとは全然違う」日本代表レジェンドが伝えた、北中米W杯で躍進できる根拠「“日常”を経験してますから」