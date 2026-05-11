ド軍31歳ユーティリティ、60日間のIL入りが意味するもの　復帰後の“懸念材料”を専門メディアが指摘

エドマンの復帰後の懸念材料を専門メディアが伝えた(C)Getty Images

ドジャースはトミー・エドマンが60日間の負傷者リスト（IL）に移行したことを発表した。

カブスからDFAとなったチャーリー・バーンズを獲得し、40人枠を空けるための措置となったが、同時にエドマンの復帰が遠のいていることを示唆していると、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が報じている。

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31歳のエドマンはオフに右足首の手術を受け、5月末頃の復帰を期待されていたが、回復スケジュールは当初の予想を大幅に超えて長引きそうな気配だ。

同メディアは、エドマンは内野と外野を自在にこなせるユーティリティプレーヤーで「スピードと確実な打撃でラインナップに柔軟性をもたらす万能選手だが、今のところドジャースはその恩恵をほとんど受けられていない」と指摘。