23歳人気女優が「ドキドキでした」 “ハニカミ”始球式に「かわいいがすぎる」「最高でっす」反響止まぬ
蒔田彩珠の始球式が反響を呼んだ(C)産経新聞社
23歳の人気女優・蒔田彩珠が5月10日に公式インスタグラムを更新し、9日にベルーナドームで行われた西武−楽天戦の始球式の様子を公開した。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」女優・蒔田彩珠の始球式の様子をチェック
この日は『ペコちゃんmilkyマザーズデー』として開催され、ミルキーの新ブランドキャラクターにも就任している蒔田は、西武のユニフォームとデニムの装いでマウンドに立つと、ワインドアップから1球を投じた。惜しくもワンバウンドとなり、ハニカミながら大役を終えた。
インスタには「ペコちゃんミルキーマザーズデーということで、始球式にお邪魔しました ドキドキでした、、またリベンジします、、！」と綴っている。
この投稿にファンから「良いですね めちゃくちゃ可愛い 大好き」「綺麗な投球フォームで素晴らしい」「観にいきました！ナイスピッチでした！」「ユニフォームのMAKITAがカッコいい！」「かわいいがすぎる」「可愛すぎる始球式 最高でっす」「あじゅさんかわいい です」と、続々とコメントが寄せられた。
蒔田は日曜劇場『リブート』で正義感あふれる若手刑事を演じていて、いま注目の女優だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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