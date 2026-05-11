23歳人気女優が「ドキドキでした」　“ハニカミ”始球式に「かわいいがすぎる」「最高でっす」反響止まぬ

蒔田彩珠の始球式が反響を呼んだ(C)産経新聞社

23歳の人気女優・蒔田彩珠が5月10日に公式インスタグラムを更新し、9日にベルーナドームで行われた西武−楽天戦の始球式の様子を公開した。

【写真】「めちゃくちゃ可愛い」女優・蒔田彩珠の始球式の様子をチェック

この日は『ペコちゃんmilkyマザーズデー』として開催され、ミルキーの新ブランドキャラクターにも就任している蒔田は、西武のユニフォームとデニムの装いでマウンドに立つと、ワインドアップから1球を投じた。惜しくもワンバウンドとなり、ハニカミながら大役を終えた。

インスタには「ペコちゃんミルキーマザーズデーということで、始球式にお邪魔しました ドキドキでした、、またリベンジします、、！」と綴っている。